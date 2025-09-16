Stauprognose: Vor allem im Süden viel Verkehr

Obwohl die Sommerferien in Deutschland zu Ende sind, rechnet der ADAC auch am kommenden Wochenende (19.–21.9.) weiterhin mit hohem Verkehrsaufkommen. Die intensive Baustellentätigkeit, dichter Pendlerverkehr sowie der noch vorhandene Urlaubs- und Freizeitverkehr können für Staus sorgen. Besonders betroffen sein könnten die Verbindungen in die Alpen und Mittelgebirge, an die Küsten sowie die süddeutschen Autobahnen. Rund um München dürfte die Lage zusätzlich angespannt sein, da am Samstag das Oktoberfest beginnt.

Diese Strecken stuft der ADAC neben den Fernstraßen von und zu Nord- und Ostsee als besonders staugefährdet (beide Richtungen) ein:



- A 1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

- A 2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

- A 3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

- A 5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Flensburg – Hamburg sowie Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

- A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

- A 9 München – Nürnberg

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz

- A 81 Heilbronn – Stuttgart

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



Für zusätzliche Verzögerungen sorgen an diesem Wochenende mehrere Vollsperrungen, unter anderem auf den Autobahnen 1, 4, 14 und 20. Autofahrer sollten sich frühzeitig über Umleitungen informieren.



Auch im benachbarten Ausland bleibt die Staugefahr bestehen, insbesondere bei schönem Wetter auf den Strecken in die Alpen. Zu den Problemrouten zählen die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route.



Auf der Brennerautobahn in Österreich finden im Bereich der Luegbrücke weiterhin umfangreiche Bauarbeiten statt. Zwar ist der Verkehr an Wochenenden zweispurig, dennoch muss mit Behinderungen gerechnet werden. In Frankreich/Italien ist der Mont-Blanc-Tunnel noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt.



An allen deutschen Grenzen muss nach wie vor mit verschärften Einreisekontrollen gerechnet werden. Besonders betroffen sind insbesondere die Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz – Passau), Walserberg (A 8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein – Rosenheim). Auch bei der Ausreise kann es, je nach Land, zu Verzögerungen kommen. (aum)





