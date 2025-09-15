Logo Auto-Medienportal
Rüsselsheimer Werk unter neuer Leitung

aum – 15. September 2025

Maike Seeber (42) ist neue Leiterin des Opel- und Stellantis-Werks in Rüsselsheim. Sie folgt auf Pieter Ruts, der nach mehr als drei Jahren als Werksleiter künftig eine neue Aufgabe im Bereich Supply Planning innerhalb des Konzerns übernehmen wird.

Maike Seeber bringt eine langjährige und umfassende Expertise in der Transformation von Produktionslinien und Standorten mit. Sie war zuvor in unterschiedlichen Positionen beim Automobilzulieferer Tenneco tätig.

In Rüsselsheim hat nicht nur Opel seinen Sitz, sondern auch die Deutschlandzentrale des Mutterkonzerns Stellantis. (aum)

Maike Seeber.

Maike Seeber.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Maike Seeber.

Maike Seeber.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

