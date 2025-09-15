DS schlägt bei den French Open ab

DS Automobiles wird für die nächsten zwei Jahre Partner der Fédération Française de Golf (ffgolf) und der „French Open“, die vom 18. bis 21. September in Saint-Nom-La-Bretèche in der Nähe von Paris stattfinden. Die Marke präsentiert bei dem bedeutenden Golfturnier seine beiden Modelle No. 4 und No. 8 am vierten und achten Loch des Platzes sowie an zwei weiteren Stellen. Außerdem werden Schilder mit dem Markenlogo an drei gut einsehbaren Abschlagplätzen und Greens positioniert. Für den Shuttledienst stehen den „FedEx Open de France” außerdem 20 DS No. 8 zur Verfügung. Der französchische Golfverband wird außerdem insgesamt zehn Fahrzeuge aller vier Baureihen der Marke erhalten.

In Frankreich ist DS Automobiles schon längere Zeit im Golfsport engagiert. Rund 50 DS Stores organisieren in Zusammenarbeit mit verschiedenen Golfplätzen in ihrer Region seit acht Jahren die „Trophée DS Automobiles“. Die jeweils besten Teams der lokalen Turniere qualifizieren sich für ein landesweites Finale. (aum)



