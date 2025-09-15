Logo Auto-Medienportal
Oldtimer fahren 20 Prozent der Strecke über Kopfsteinpflaster

aum – 15. September 2025

Rund um Heringsdorf an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern führt von Donnerstag bis Sonnabend dieser Woche zum achten Mal die „Kaiser-Classic Tour“. Mit 40 historischen Fahrzeugen sind alle Nennplätze vergeben. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) ist Partner der Veranstaltung des Großherzoglich Mecklenburgischen Automobil-Clubs.

Gemeldet werden konnten Autos bis zum Baujahr 1979. Einen Schwerpunkt bilden Vorkriegsfahrzeuge. Ältester Oldtimer ist ein Citroën HP5 aus dem Jahre 1924, gefolgt von einem Mercedes 290 (1935) und einem Bentley Le Mans (1936). Für alle Teilnehmer geht es an den drei Tagen auf insgesamt fünf Etappen mit rund 480 Kilometern Gesamtlänge. Rund 20 Prozent der Strecke führen über Kopfsteinpflaster. Zu den Zwischenzielen zählen die Seebrücke in Ahlbeck, der Flughafen in Heringsdorf, die Haffküste Altwarp, der Hafen in Peenemünde und das Gutshaus Stolpe an der Peene. (aum)

