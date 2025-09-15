Cupra baut seine Lifestylewelt aus

Cupra baut seine Markenwelt auch um Lifestyle-Produkte aus. Auf der gestern zu Ende gegangenen IAA Mobility in München wurde nach dem Debüt in Spanien und Großbritannien erstmals auch in Deutschland der Cupra Drink angeboten. Das alkoholfreie Getränk der spanischen Mineralwassermarke Vichy Catalan mit Ingwer-Limettengeschmack wird künftig auch hierzulande in den Cupra Garagen angeboten.

Neben der Rollkoffer-Kollektion mit Harper Collective im markentypischen Design und aus Recyclematerial kündigt Cupra weitere Produkte an. Dazu gehören Taschen und Schlüsselanhänger von Mam sowie der Raumduft „Cupra Sent“, der ungewohnte Noten von Bergamotte, Jalapeno und Ingwer enthält. „Wenn sich der Duft legt, verschmilzt Sandelholz mit weichem Leder, mit Moos, Moschus und Amber und bildet eine warme und zugleich kraftvolle Signatur“, verspricht Cupra. (aum)

