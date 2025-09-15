Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Cupra baut seine Lifestylewelt aus

aum – 15. September 2025

Cupra baut seine Markenwelt auch um Lifestyle-Produkte aus. Auf der gestern zu Ende gegangenen IAA Mobility in München wurde nach dem Debüt in Spanien und Großbritannien erstmals auch in Deutschland der Cupra Drink angeboten. Das alkoholfreie Getränk der spanischen Mineralwassermarke Vichy Catalan mit Ingwer-Limettengeschmack wird künftig auch hierzulande in den Cupra Garagen angeboten.

Neben der Rollkoffer-Kollektion mit Harper Collective im markentypischen Design und aus Recyclematerial kündigt Cupra weitere Produkte an. Dazu gehören Taschen und Schlüsselanhänger von Mam sowie der Raumduft „Cupra Sent“, der ungewohnte Noten von Bergamotte, Jalapeno und Ingwer enthält. „Wenn sich der Duft legt, verschmilzt Sandelholz mit weichem Leder, mit Moos, Moschus und Amber und bildet eine warme und zugleich kraftvolle Signatur“, verspricht Cupra. (aum)

Weiterführende Links: Cupra

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Cupra Drink.

Cupra Drink.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Drink.

Cupra Drink.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Drink.

Cupra Drink.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Drink.

Cupra Drink.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra-Rollkoffer.

Cupra-Rollkoffer.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra-Rollkoffer.

Cupra-Rollkoffer.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Raumduft Cupra Sent.

Raumduft Cupra Sent.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Cupra und Harper Collective haben eine gemeinsame Gepäckkollektion entworfen.
Cupra geht auch als Koffer
Opel-Lifestyle-Kollektion.
Neue Kollektion im Opel-Lifestyleshop
Cupra-Sonderserie „Tribe Edition“ (von links): Leon Sporttourer, Terramar, Formentor und Leon.
Cupra stellt die „Tribe Edition“ auf die Räder
Mazda.
Mazda und Cupra siegen bei den Importeuren
Cupra City Garage in Manchester.
Nun hat auch Großbritannien seine Cupra City Garage

Audio

Kia Sorento MQ4 PHEV 1.6 T-GDI

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren