Ducati packt die RS on top

aum – 15. September 2025

Ducati toppt seine bisherigen Spitzenmodelle noch einmal und bringt in limitierter Auflage zum Ende des Jahres die Diavel V4 RS und Multistrada V4 RS mit Moto-GP-Zutaten auf den Markt. Sie zeichnen sich durch ihre besondere Lackierung sowie Teil aus Titan und Carbon aus. Die Motorleistung beider Modelle wurde angehoben. Mit zweieinhalb Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h in den Händen von Moto-GP-Profi Marc Marquez ist die Diavel V4 RS außerdem das bislang beschleunigungsstärkste Serienmotorrad von Ducati. Die Diavel V4 RS leistet 182 PS (134 kW).

Carbon-Elemente – von den Lufteinlässen über das Einsitzer-Heck bis hin zu Kotflügeln und Tankabdeckungen – reduzieren das Gewicht des Motorrads um drei Kilogramm. Eigen entwickelte Schmiederäder, der Akrapivic-Endschalldämpfer und das semi-aktive Öhlins-Fahrwerk. Das „RS“-Logo findet sich auf der Lackierung, am Keyless-Zündschlüssel, in der speziellen Displaygrafik und auf der Zylinderkopfabdeckung der hinteren Zylinderbank, wo sich auch die Seriennummer des Motorrads befindet.

Die Multistrada V4 RS verfügt serienmäßig über das aus dem Moto GP entlehnte Elektronikpaket Ducati Vehicle Observer (DVO) mit einem Algorithmus, der 70 Sensoren simuliert. Das Öhlins-Fahrwerk verfügt über eine geänderte Regelstrategie und das Hinterrad bekommt eine 280 Millimeter große Bremsscheibe. Der Titan-Heckrahmen kann nun auch ein Topcase aufnehmen. Frontkotflügel, Handprotektoren, Hitzeschilde und Front-Schnabel bestehen aus Carbon. Die Schmiederäder, eine leichte Lithiumionen-Batterie und eine speziell für dieses Modell entwickelte Verkleidung aus Technopolymer senken das Gewicht gegenüber der Multistrada Pikes Peak um zwei Kilogramm. Die fortlaufende Seriennummer ist auf einer schwarz eloxierten Aluminiumplatte an der Gabelbrücke angebracht und mit der italienischen Flagge verziert. Das Display begrüßt den Fahrer mit einer speziellen Animation.

Die Diavel V4 RS kostet 37.690 Euro, die Multistrada V4 RS 38.490 Euro. (aum)

Bilder zum Artikel
Ducati Diavel V4 RS und Multistrada V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS und Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Multistrada V4 RS.

Ducati Multistrada V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

