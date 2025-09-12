Logo Auto-Medienportal
Peugeot erhält Nachhaltigkeitspreis

aum – 12. September 2025

Peugeot hat für seine Ocean Trophy den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 in der Kategorie „Kampagne“ erhalten. Bei der Aktion bereiste in diesem Jahr eine Crew aus Schauspielern – darunter Hannes Jaenicke, Wotan Wilke Möhring, Christoph M. Ohrt und Claudia Michelsen – auf Segelschiffen eine der schönsten Abschnitte der Ägäis. Die Regatta ist zugleich eine Reise für eine nachhaltigere Welt und macht auf den Schutz der Meere aufmerksam. Dazu gehören Aktionen zur Bewahrung und Reinhaltung der Meere. Die Anreisen und Ausflüge an Land fanden mit elektrifizierten Fahrzeugen von Peugeot statt. (aum)

Bilder zum Artikel
Peugeot Ocean Trophy.

Peugeot ist für seine Ocean Trophy mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojkete in der Kategorie „Kampagne“ ausgezeichnet worden.

Peugeot Ocean Trophy: Schauspieler Hannes Jaenicke ist Stammgast.

Peugeot ist für seine Ocean Trophy mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojkete in der Kategorie „Kampagne“ ausgezeichnet worden.

Autonews vom 10. September 2025

