Peugeot erhält Nachhaltigkeitspreis

Peugeot hat für seine Ocean Trophy den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 in der Kategorie „Kampagne“ erhalten. Bei der Aktion bereiste in diesem Jahr eine Crew aus Schauspielern – darunter Hannes Jaenicke, Wotan Wilke Möhring, Christoph M. Ohrt und Claudia Michelsen – auf Segelschiffen eine der schönsten Abschnitte der Ägäis. Die Regatta ist zugleich eine Reise für eine nachhaltigere Welt und macht auf den Schutz der Meere aufmerksam. Dazu gehören Aktionen zur Bewahrung und Reinhaltung der Meere. Die Anreisen und Ausflüge an Land fanden mit elektrifizierten Fahrzeugen von Peugeot statt. (aum)