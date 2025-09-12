Big Bang KI statt IAA

Während die internationale Automobilbranche ihre Neuheiten auf der IAA Mobility in München präsentiert, wählte DS Automobiles in diesem Jahr einen anderen Rahmen: Die Premiummarke von Stellantis war gestern und vorgestern offizieller Partner des „Big Bang KI“-Festivals in Berlin. Mit über 8000 Teilnehmern gilt die Veranstaltung als größtes europäisches Forum für Künstliche Intelligenz. DS Automobiles nutzte die Bühne, um die neuen Modelle No. 8 und No. 4 vorzustellen und zugleich die Rolle von KI im Fahrzeug zu erklären.

DS Automobiles führte Anfang 2024 als erste Automarke überhaupt mit Chat-GPT – nach einer Testphase – Künstliche Intelligenz serienmäßig in seine Fahrzeuge ein. Dafür wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.



In einem Redebeitrag veranschaulichte Christine Schulze Tergeist, Managing Director DS Automobiles Deutschland, wie die auf Chat-GPT basierende Sprachassistenz „DS Iris“ das Reiseerlebnis im Auto verbessert. Praxisnahe Beispiele und eine Konversation mit Iris auf der Bühne gaben für interaktive Einblicke. (aum)



