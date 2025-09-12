Logo Auto-Medienportal
Big Bang KI statt IAA

aum – 12. September 2025

Während die internationale Automobilbranche ihre Neuheiten auf der IAA Mobility in München präsentiert, wählte DS Automobiles in diesem Jahr einen anderen Rahmen: Die Premiummarke von Stellantis war gestern und vorgestern offizieller Partner des „Big Bang KI“-Festivals in Berlin. Mit über 8000 Teilnehmern gilt die Veranstaltung als größtes europäisches Forum für Künstliche Intelligenz. DS Automobiles nutzte die Bühne, um die neuen Modelle No. 8 und No. 4 vorzustellen und zugleich die Rolle von KI im Fahrzeug zu erklären.

DS Automobiles führte Anfang 2024 als erste Automarke überhaupt mit Chat-GPT – nach einer Testphase – Künstliche Intelligenz serienmäßig in seine Fahrzeuge ein. Dafür wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

In einem Redebeitrag veranschaulichte Christine Schulze Tergeist, Managing Director DS Automobiles Deutschland, wie die auf Chat-GPT basierende Sprachassistenz „DS Iris“ das Reiseerlebnis im Auto verbessert. Praxisnahe Beispiele und eine Konversation mit Iris auf der Bühne gaben für interaktive Einblicke. (aum)

Bilder zum Artikel
DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin: In einem Redebeitrag veranschaulichte Christine Schulze Tergeist, Managing Director Deutschland, wie die auf Chat-GPT basierende Sprachassistenz „DS Iris“ das Reiseerlebnis im Auto verbessert.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin: In einem Redebeitrag veranschaulichte Christine Schulze Tergeist, Managing Director Deutschland, wie die auf Chat-GPT basierende Sprachassistenz „DS Iris“ das Reiseerlebnis im Auto verbessert.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

