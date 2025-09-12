Toyota RAV4 zu Monatsraten ab 299 Euro

Toyota bietet den RAV4 Privatkunden zu neuen besonderen Leasingkonditionen an. Die Hybridvariante gibt es ab monatlich 299 Euro und den 306 PS (225 kW) starken Plug-in-Hybrid mit bis zu 75 Kilometern elektrischer Reichweite ab 399 Euro. Die Sonderzahlungen betragen 4000 Euro und 4900 Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten und bis zu 10.000 Kilometern im Jahr. Für 34,99 Euro beziehungsweise 39,99 Euro im Monat zusätzlich ist das Rundum-Sorglos-Paket „Wartung+“ erhältlich. Es deckt die Kosten für Inspektionen, den Wechsel von Flüssigkeiten nach Herstellervorgaben, einen jährlichen Check sowie die Hauptuntersuchung (sofern während der Vertragslaufzeit fällig) ab. (aum)







