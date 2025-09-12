Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Toyota RAV4 zu Monatsraten ab 299 Euro

aum – 12. September 2025

Toyota bietet den RAV4 Privatkunden zu neuen besonderen Leasingkonditionen an. Die Hybridvariante gibt es ab monatlich 299 Euro und den 306 PS (225 kW) starken Plug-in-Hybrid mit bis zu 75 Kilometern elektrischer Reichweite ab 399 Euro. Die Sonderzahlungen betragen 4000 Euro und 4900 Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten und bis zu 10.000 Kilometern im Jahr. Für 34,99 Euro beziehungsweise 39,99 Euro im Monat zusätzlich ist das Rundum-Sorglos-Paket „Wartung+“ erhältlich. Es deckt die Kosten für Inspektionen, den Wechsel von Flüssigkeiten nach Herstellervorgaben, einen jährlichen Check sowie die Hauptuntersuchung (sofern während der Vertragslaufzeit fällig) ab. (aum)




Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Honda Prelude.
Honda Prelude: Comeback für ein japanisches Coupé
Nissan Micra.
Vorschau: Nissan blickt nach vorn, ein Vergleich und ein Blick zurück
Peugeot Ocean Trophy.
Peugeot erhält Nachhaltigkeitspreis
DS Autombiles auf dem „Big Bang KI“-Festival in Berlin.
Big Bang KI statt IAA
Der Traum vom Sportwagen lässt sich auch über ein Mietfahrzeug erfüllen.
Der Traum vom Sportwagen
Cupra und Harper Collective haben eine gemeinsame Gepäckkollektion entworfen.
Cupra geht auch als Koffer

Audio

Autonews vom 10. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren