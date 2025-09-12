Logo Auto-Medienportal
Vorschau: Nissan blickt nach vorn, ein Vergleich und ein Blick zurück

aum – 12. September 2025

Nissan präsentiert nach zwei Jahren Pause Anfang nächster Woche den neuen Micra. Er basiert auf der Elektroplattform des Allianzpartners Renault und kommt Ende des Jahres mit eigenständiger Karosserie auf den Markt. Je nach Batteriegröße werden WLTP-Reichweiten von 310 bis etwas über 400 Kilometern angegeben.

Stellantis stellt derweil sein neues Batteriesystem IBIS (Intelligent Battery Integrated System) vor, bei dem erstmals Charger und Wechselrichter in den Akku integriert werden. Das spart Bauraum und Kosten. Eine etwas andere Art der Kosten-Nutzen-Rechnung stellen wir in einem besonderen Vergleich auf: Welches Elektroauto bietet die meiste Reichweite fürs Geld. Soviel sei schon einmal verraten: es ist kein Chinese.

Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf eines der bedeutendsten Automobile: Der Citroën DS stand vor 70 Jahren im Rampenlicht des Pariser Autosalons. Technisch und designerisch war „die Göttin“ damals Gegenwart gewordene Zukunft.

Einem besonderen Thema widmet sich unser Ratgeber: Was ist eigentlich bei der Mitnahme von Kindern auf dem Motorrad zu beachten?

Darüber hinaus informieren wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus Auto- und Motorradwelt sowie aus der Verkehrspolitik. (aum)

Bilder zum Artikel
Nissan Micra.

Nissan Micra.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die Premiere des Citroën DS 19 auf dem Pariser Autosalon 1955.

Die Premiere des Citroën DS 19 auf dem Pariser Autosalon 1955.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hersteller wie LS2 bieten auch Motorradhelme für Kinder mit altersgerechten Grafiken an.

Hersteller wie LS2 bieten auch Motorradhelme für Kinder mit altersgerechten Grafiken an.

Photo: LS2 via Autoren-Union Mobilität

Download:

