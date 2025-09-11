Kia wertet den Stonic auf

Überarbeitet und aufgewertet schickt Kia den Stonic Ende des vierten Quartals ins neue Modelljahr. Auffälligste Änderung im Innenraum ist das Panoramadisplay mit den beiden 12,3-Zoll-Bildschirmen. Eine so genannte Multi-Mode-Bedieneinheit ersetzt die herkömmlichen Schalter für die Klimaanlage und das Infotainment. Neu gestaltet wurden außerdem das Lenkrad, je nach Ausführung mit zwei oder drei Speichen, der Schaltknauf bzw. Wählhebel, die Mittelkonsole und das Armaturenbrett. Es gibt künftig außerdem USB-C-Schnellladeanschlüsse, eine induktive Smartphone-Ladestation und eine Ambientebeleuchtung.

Durch die neuen Stoßfänger wächst der Crossover-Kleinwagen leicht um zweieinhalb Zentimeter. Neu gestaltet wurden auch der Kühlergrill und die Kotflügel, die Heckklappe sowie die Signatur der Rückleuchten. Kia hat außerdem das Antriebsportfolio angepasst. Einstiegsmotor ist ein 1,0-Liter-Turbobenziner mit 100 PS (74 kW). Daneben steht ein 1,0-Liter-Mildhybrid mit 115 PS (85 kW) zur Wahl. Beide haben ein Sechs-Gang-Schalt- oder auf Wunsch ein Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe.



Das Assistenzpaket wurde unter anderem um den neuen Autobahnassistenten und die nun navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion erweitert. Mit dem neuen Modelljahrgang wird außerdem der Digital Key 2.0 eingeführt, mit dem ein Smartphone oder eine Smartwatch als Autoschlüssel genutzt werden können. (aum)

