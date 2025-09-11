Logo Auto-Medienportal
ZF beruft einen neuen Vorstandsvorsitzenden

aum – 11. September 2025

Mathias Miedreich wird zum 30. September Vorstandsvorsitzender von ZF. Der Vertrag mit dem bisherige Konzernchef Dr. Holger Klein wird vorzeitig aufgelöst, teilte das Unternehmen heute nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Auch Prof. Dr. Peter Laier wird den Vorstand verlassen. Er hat zuletzt die Divisionen Commercial Vehicle Solutions und Industrietechnik sowie die Ressorts Produktion, Materialwirtschaft und die Region Indien verantwortet.

Mathias Miedreich sitzt seit Anfang des Jahres im ZF-Vorstand. Er leitet die Division für Elektrifizierte Antriebstechnologien. Über seinen Nachfolger in dieser Leitungsposition sowie über den Ersatz für Peter Laier soll zeitnah entschieden werden. Zu Klein heißt es, man habe sich in freundschaftlichem Einvernehmen getrennt, bei Laier werden unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Konzerns als Grund für die Trennung genannt. (aum)

Weiterführende Links: ZF-Presseseite

Bilder zum Artikel
Mathias Miedreich.

Mathias Miedreich.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mathias Miedreich.

Mathias Miedreich.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

Holger Klein.

Holger Klein.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

Peter Laier.

Peter Laier.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

