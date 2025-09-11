ZF beruft einen neuen Vorstandsvorsitzenden

Mathias Miedreich wird zum 30. September Vorstandsvorsitzender von ZF. Der Vertrag mit dem bisherige Konzernchef Dr. Holger Klein wird vorzeitig aufgelöst, teilte das Unternehmen heute nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Auch Prof. Dr. Peter Laier wird den Vorstand verlassen. Er hat zuletzt die Divisionen Commercial Vehicle Solutions und Industrietechnik sowie die Ressorts Produktion, Materialwirtschaft und die Region Indien verantwortet.

Mathias Miedreich sitzt seit Anfang des Jahres im ZF-Vorstand. Er leitet die Division für Elektrifizierte Antriebstechnologien. Über seinen Nachfolger in dieser Leitungsposition sowie über den Ersatz für Peter Laier soll zeitnah entschieden werden. Zu Klein heißt es, man habe sich in freundschaftlichem Einvernehmen getrennt, bei Laier werden unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Konzerns als Grund für die Trennung genannt. (aum)