Der Hyundai Ioniq 5 N bekommt ein Upgrade

Der Hyundai Ioniq 5 N erhält zum neuen Modelljahr 2026 ein Upgrade. Die neue Funktion „N Drift Optimizer Pro” mit zehnstufig einstellbarer Driftunterstützung sorgt für noch mehr Querdynamik. Mit ihr lassen sich die Parameter für Driftstart (RTO) und -winkel (ESC) sowie den Radschlupf (TCS) anpassen.

Künftig sind außerdem serienmäßig Matrix-LED-Scheinwerfer und vom Heck aus entriegelbare Rücksitzlehnen an Bord. Die intelligente Verkehrszeichenerkennung warnt bei Überschreitung der Geschwindigkeit nicht mehr ganz so aufdringlich: Der Ton ist dezenter und ertönt auch nur noch drei- statt viermal, er lässt sich außerdem per Tastendruck am Lenkrad deaktivieren.



Die Preisliste für den Ioniq 5 N beginnt unverändert bei 74.900 Euro. (aum)





