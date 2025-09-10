Logo Auto-Medienportal
In unter 6,5 Sekunden auf Tempo 200

aum – 10. September 2025

Als Nachfolger des SF90 präsentiert Ferrari den 849 Testarossa. Der Plug-in-Hybrid-Sportwagen kombiniert einen Twin-Turbo-V8 in Mittel-Heck-Anordnung mit drei Elektromotoren. Sie mobilisieren eine Systemleistung von 1050 PS (772 kW). Das sind noch einmal 50 PS mehr als beim Vorgänger und machen den 849 zum bislang stärksten Serienmodell aus Maranello.

Der Testarossa kann in unter 2,3 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und etwa vier Sekunden später bereits bei 200 km/h sein. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 330 km/h. Bis zu 25 Kilometer soll der Supersportwagen auch rein elektrisch zurücklegen können. Der V8-Motor selbst leistet 830 PS (611 kW) bei 7500 Umdrehungen in der Minute und erreicht seine Drehmomentspitze von 842 Newtonmetern bei 6500 Touren. Die Höchstdrehzahl beträgt 8300 U/min.

Preise kommunizierte Ferrari noch nicht. Der offizielle Normverbrauch wird ebenfalls erst noch ermittelt. (aum)

Bilder zum Artikel
