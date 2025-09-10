ZF richtet sein Automatikgetriebe stärker am Hybrid aus

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Hybridisierung hat ZF sein Acht-Gang-Automatikgetriebe 8HP weiter entwickelt und stärker an die Elektrifizierung von Fahrzeugen angepasst. Das neue 8HP evo ist effizienter und benötigt weniger Bauteile als der Vorgänger. Es ist somit leichter und weniger komplex in der Montage.

Dem Wunsch nach größerer elektrischer Reichweite müssen alle Komponenten Rechnung tragen, deshalb betreffen die Weiterentwicklungen den E-Motor, die Leistungselektronik, aber auch die mechanischen Komponenten. Eine höhere Prozessorleistung ermöglicht fortschrittliche Softwarefunktionen, und Kunden können dank geänderter Struktur das System mit geringem Aufwand an ihre Bedürfnisse anpassen.



In der Auslegung als Plug-in-Hybrid (PHEV) steigt beispielsweise die maximale elektrische Leistung von 160 kW auf 200 kW (272 PS) sowie das maximale elektrische Drehmoment von 500 Newtonmeter auf 600 Nm. Die Verluste an der Eingangswelle sinken um rund 28 Prozent. Zusammen mit einer funktionellen Weiterentwicklung sind damit bei gleicher Batteriekapazität bis zu zehn Prozent zusätzliche Reichweite im Vergleich zum Vorgängermodell möglich. Dies gelingt bei gleichzeitiger Reduktion der schweren Seltenen Erden, was wiederum einen wichtigen Beitrag zur Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit leistet.



Bislang sind die elektrifizierten Acht-Gang-Automatgetriebe für den Einsatz in 48-V-Mildhybriden (MHEV) sowie 400-V-Plug-in-Systeme ausgelegt. Mit dem 8HP evo bekommt der Konzern nun zusätzlich eine Lösung für Vollhybride (HEV) auf 400-Volt-Basis ohne externe Lademöglichkeit. Bei diesem Technologieansatz werden die Batterien während der Fahrt zum Beispiel durch Rekuperation aufgeladen, und das gesamte Getriebe ist leichter als bei der PHEV-Variante und damit auch günstiger. Damit greift ZF die gestiegene Nachfrage dieser Variante insbesondere im US-Markt auf. (aum)



