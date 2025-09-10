Logo Auto-Medienportal
Der Suzuki Swift ist zehnfacher Millionär

aum – 10. September 2025

Suzuki feiert zehn Millionen verkaufte Swift seit Neueinführung der Baureihe im November 2004 nach drei Vorgängergenerationen ab 1983. Der Kleinwagen wird heute in über 170 Ländern der Erde angeboten und in Fabriken in Japan, Ungarn, Indien, China, Pakistan und Ghana gebaut. Größter Absatzmarkt ist Indien mit einem Anteil von rund 60 Prozent. Jeder siebte bis achte Swift fand bislang einen Käufer in Europa. Seit April 2024 ist die siebte Generation zu Preisen ab 20.000 Euro auf dem deutschen Markt erhältlich, auf Wunsch auch mit Allradantrieb. (aum)

