Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Tanken wieder etwas teurer

aum – 10. September 2025

Gegenüber der Vorwoche haben sich die Preise an den Zapfsäulen weiter nach oben bewegt. Nach aktueller Auswertung durch den ADAC kostet ein Liter Super E10 derzeit im Schnitt 1,660 Euro. Das sind 0,5 Cent mehr als vor sieben Tagen. Diesel verteuerte sich um 0,9 Cent auf 1,582 Euro im bundesweiten Mittel. Laut Automobilclub wären in beiden Fällen eigentlich niedrigere Preise zu erwarten gewesen.

Damit haben sich die Preise von Benzin und Diesel wieder etwas mehr angenähert. Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet aktuell durchschnittlich nur 7,8 Cent weniger als ein Liter Super E10 – angesichts der deutlich geringeren Besteuerung von rund 20 Cent je Liter Diesel ist das nach Ansicht des ADAC spürbar zu wenig. Bemessen an den beiden wesentlichen Einflussfaktoren auf die Kraftstoffpreise – den Ölpreis (Brent) sowie den Wechselkurs des Euros zum US-Dollar – wären für beide Kraftstoffsorten im Wochenvergleich sogar niedrigere Preise zu erwarten gewesen. So sank der Preis für ein Barrel Brent-Öl binnen Wochenfrist um drei US-Dollar, der Euro notiert wieder oberhalb von 1,17 US-Dollar. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Tanken.
Tanken war lange nicht mehr so günstig
Die Kraftstoffpreise im April.
Benzinpreis stark gestiegen
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Die Kraftstoffpreise steigen weiter
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Benzinpreis auf Jahreshöchststand
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Benzin teurer, Diesel billiger

Audio

Autonews vom 10. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren