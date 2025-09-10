Tanken wieder etwas teurer

Gegenüber der Vorwoche haben sich die Preise an den Zapfsäulen weiter nach oben bewegt. Nach aktueller Auswertung durch den ADAC kostet ein Liter Super E10 derzeit im Schnitt 1,660 Euro. Das sind 0,5 Cent mehr als vor sieben Tagen. Diesel verteuerte sich um 0,9 Cent auf 1,582 Euro im bundesweiten Mittel. Laut Automobilclub wären in beiden Fällen eigentlich niedrigere Preise zu erwarten gewesen.

Damit haben sich die Preise von Benzin und Diesel wieder etwas mehr angenähert. Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet aktuell durchschnittlich nur 7,8 Cent weniger als ein Liter Super E10 – angesichts der deutlich geringeren Besteuerung von rund 20 Cent je Liter Diesel ist das nach Ansicht des ADAC spürbar zu wenig. Bemessen an den beiden wesentlichen Einflussfaktoren auf die Kraftstoffpreise – den Ölpreis (Brent) sowie den Wechselkurs des Euros zum US-Dollar – wären für beide Kraftstoffsorten im Wochenvergleich sogar niedrigere Preise zu erwarten gewesen. So sank der Preis für ein Barrel Brent-Öl binnen Wochenfrist um drei US-Dollar, der Euro notiert wieder oberhalb von 1,17 US-Dollar. (aum)