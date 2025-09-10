Toyotas kleine Rennmaschine im Auto-Abo

Toyotas Mobilitätsmarke Kinto erweitert ihr Auto-Abo um, den GR Yaris. Die kleine Rennmaschine für die Straße gibt es für eine monatliche Gebühr von 399 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Versicherung, Kfz-Steuer und die Zulassung sowie eventuelle Wartungsarbeiten sind mit eingeschlossen. Es können auch andere Laufzeiten gewählt werden. Der GR Yaris hat den mit 280 PS (206 kW) leistungsstärksten Serien-Dreizylinder-Motor der Welt und permanenten Allradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h. Optional kann eine Acht-Gang-Direkt-Automatik von Toyotas Motorsportabteilung Gazoo Racing (GR) gewählt werden.

Der Abo-Vertrag kann flexibel verlängert oder nach Ablauf der Mindestlaufzeit monatlich gekündigt werden. Toyota sieht darin auch ein Angebot für Menschen, die sich nicht längerfristig an ein Fahrzeug binden, Wartezeiten überbrücken oder gerne ein neues Modell oder eine neue Marke ausprobieren möchten. Es werden weder eine Anzahlung noch eine Schlussrate fällig.



Ebenfalls im Auto-Abo hat Kinto den Toyota C-HR zu einer Monatsrate von 386 Euro. (aum)



