Eon startet mit BMW bidirektionales Laden

Mit der Markteinführung des neuen iX3 werden Eon und BMW gemeinsam das erste kommerzielle Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für Privatkunden in Deutschland machen. Kunden, die die Fahrzeugbatterie für das intelligente Laden und Entladen zur Verfügung stellen, erhalten mit dem speziellen Stromtarif für das Zurückspeisen ins Netz einen jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Damit fahren sie jährlich bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei, wie Eon errechnet hat. Die Software für das bidirektionale Laden über die Wallbox Professional von BMW haben beide Unternehmen gemeinsam entwickelt. (aum)



