Eon startet mit BMW bidirektionales Laden

aum – 10. September 2025

Mit der Markteinführung des neuen iX3 werden Eon und BMW gemeinsam das erste kommerzielle Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für Privatkunden in Deutschland machen. Kunden, die die Fahrzeugbatterie für das intelligente Laden und Entladen zur Verfügung stellen, erhalten mit dem speziellen Stromtarif für das Zurückspeisen ins Netz einen jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Damit fahren sie jährlich bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei, wie Eon errechnet hat. Die Software für das bidirektionale Laden über die Wallbox Professional von BMW haben beide Unternehmen gemeinsam entwickelt. (aum)


Weiterführende Links: Eon

Mehr zum Thema: , ,

Bilder zum Artikel
Eon und BMW machen Käufern eines iX3 ein Angebot für bidirektionales Laden.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Ähnliche Artikel

Eon und BMW testen bidirektionales Laden.
Eon und BMW testen bidirektionales Laden
Bidirektionales Laden: Immer mehr Elektroautos können als mobile Powerbank Haushalte mit Strom versorgen.
Eon: E-Autos könnten zweieinhalb Millionen Haushalte versorgen
Eon hat in einem Pilotprojekt den Nutzen und die Ersparnis bidirektionalen Ladens sowie das Anwendungsverhalten der Kunden untersucht.
Bidirektionales Laden kann mehrere hundert Euro im Jahr sparen
Eon hat das aktuelle Versorgungspotenzial bidirektional-fähiger Elektroautos in Deutschland untersucht.
Bidirektional ladende Autos haben schon jetzt enormes Potenzial
„Connected Home Charging“-Package von BMW und Eon.
Haus und Elektroauto als gemeinsames Energie-Ökosystem

Audio

Autonews vom 10. September 2025

