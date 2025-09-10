Nutzfahrzeugwochen bei Peugeot

Bei Peugeot starten am 15. September die „Nutzfahrzeugwochen“, bei denen Kunden von einer Null-Prozent-Finanzierung profitieren können. Gewerbetreibende, die sich bis Ende Oktober für einen neuen Peugeot Partner, Expert oder Boxer entscheiden, kommen dabei ohne Anzahlung auf Netto-Monatsraten zwischen 195 und 605 Euro, je nach Motorisierung und gewählter Baureihe. Das Null-Prozent-Angebot beinhaltet eine Laufzeit von 48 Monaten und eine maximale jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern. Die Restraten bewegen sich dann zwischen 13.255 Euro und 28.885 Euro. (aum)