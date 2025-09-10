Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nutzfahrzeugwochen bei Peugeot

aum – 10. September 2025

Bei Peugeot starten am 15. September die „Nutzfahrzeugwochen“, bei denen Kunden von einer Null-Prozent-Finanzierung profitieren können. Gewerbetreibende, die sich bis Ende Oktober für einen neuen Peugeot Partner, Expert oder Boxer entscheiden, kommen dabei ohne Anzahlung auf Netto-Monatsraten zwischen 195 und 605 Euro, je nach Motorisierung und gewählter Baureihe. Das Null-Prozent-Angebot beinhaltet eine Laufzeit von 48 Monaten und eine maximale jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern. Die Restraten bewegen sich dann zwischen 13.255 Euro und 28.885 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Peugeot

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Vollelektrische leichte Nutzfahrzeuge von Peugeot (von links): e-Boxer, e-Expert und e-Partner.

Vollelektrische leichte Nutzfahrzeuge von Peugeot (von links): e-Boxer, e-Expert und e-Partner.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Leichte Nutzfahrzeuge von Peugeot (von links): Boxer, Expert und Partner.
Gewerbewochen bei Peugeot
Peugeot-Studie Inception Concept x 3Paradis.
Peugeot sponsort Pariser Fashion Week
Peugeot 208.
Neue Ausstattungsvarianten bei Peugeot
Peugeot E-3008.
Peugeot macht E-Mobilität komfortabler
Alain Favey.
CEO Alain Favey: Peugeot hat Potential

Audio

Autonews vom 10. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren