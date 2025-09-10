Mit bis zu 260 km/h den Berg hoch

Der Motorsportclub Erftal im Automobillcub von Deutschland (AvD) veranstaltet am kommenden Wochenende (13./14.9.) das mittlerweile 56. Bergrennen Eichenbühl in Unterfranken. Gemeldet sind 185 Teams. Auf der kurvenreichen, gut drei Kilometer langen Fahrt nach Umpfenbach werden über 150 Höhenmeter bewältigt und Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 260 km/h erreicht. Der AvD ist mit eigenem Stand vor Ort und wirbt mit seinem Charity Car für ein Spendenprojekt zugunsten von Kindern in Not. (aum)