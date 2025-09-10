Lexus LBX als limitiertes Sondermodell

Lexus bietet den LBX ab Oktober als limitierte „Vibrant Edition“ mit auffälligen Styling-Extras an. Dazu zählen unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder in Mattschwarz, schwarze Front- und Heckspoiler, schwarze Fenster- und Türleisten sowie Stoßfänger-Einfassungen in Klavierlackoptik. Inspiriert vom Konzeptmodell LBX RR Morizo ist auch der Kühlergrill mit einer tiefschwarzen Lackierung versehen. Eine Zierleiste in Schwarzchrom oberhalb des Kühlergrills rundet die Fahrzeugfrontoptik ab. An der C-Säule findet sich ein Editionsemblem.

Im Innenraum des 136 PS (100 kW) starken Vollhybrids betonen schwarze Semi-Anilin-Sitze, die durch Farbakzente in Indigorot – etwa die Sicherheitsgurte – ergänzt werden. An den Rückenlehnen finden sich Tatami-Nähte.



Neben der Außenfarbe Mystik Schwarz stehen die beiden zwei Bitone-Lackierungen in Karminarot oder Titaniumweiß jeweils mit Türsäulen und Fahrzeugdach in Schwarz zur Wahl. Das Fahrzeug wird bis Mai nächsten Jahres produziert. Die Preise beginnen bei 44.290 Euro. (aum)

