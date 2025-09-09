Der DS No. 8 fährt weit

DS hat den No. 8 zu den Händlern gebracht. Er steht sofort auch für Probefahrten zur Verfügung. Begleitet wird der Marktstart des elektrisch angetriebenen Topmodells mit einem Werbefilm unter dem Motto „Franzosen gehen immer zu weit“. Der TV-Spot greift augenzwinkernd weitverbreitete Vorurteile gegenüber der französischen Lebensweise auf. Im Video fährt der neue DS dank seiner Reichweite von bis zu 750 Kilometern dabei von Paris bis an die Côte d’Azur. Begleitend zur Markteinführung erhalten Käufer eines Nummer 8 im Kampagnenzeitraum vom 12. bis 30. September eine Ladekarte im Wert von 1000 Euro dazu. (aum)



