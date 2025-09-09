Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der DS No. 8 fährt weit

aum – 9. September 2025

DS hat den No. 8 zu den Händlern gebracht. Er steht sofort auch für Probefahrten zur Verfügung. Begleitet wird der Marktstart des elektrisch angetriebenen Topmodells mit einem Werbefilm unter dem Motto „Franzosen gehen immer zu weit“. Der TV-Spot greift augenzwinkernd weitverbreitete Vorurteile gegenüber der französischen Lebensweise auf. Im Video fährt der neue DS dank seiner Reichweite von bis zu 750 Kilometern dabei von Paris bis an die Côte d’Azur. Begleitend zur Markteinführung erhalten Käufer eines Nummer 8 im Kampagnenzeitraum vom 12. bis 30. September eine Ladekarte im Wert von 1000 Euro dazu. (aum)


Weiterführende Links: DS Automobiles

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Photo: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

Download:

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Photo: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

Download:

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Photo: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

Download:

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Photo: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

Download:

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Photo: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

Download:

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Szene aus dem Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Photo: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Kampagnenfilm zur Markteinführung des DS No. 8.

Video: DS Automobiles via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

DS No. 8.
DS No. 8 AWD Long Range jetzt auch als Pallas
DS No. 8 Présidentiel.
Der Präsident fährt DS
DS No. 8.
Savoir-vivre auf Rädern – mit kleinen Kompromissen
DS No. 8.
Der DS No. 8 kann bestellt werden

Audio

Autonews vom 03. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren