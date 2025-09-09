Logo Auto-Medienportal
Porsche eröffnet eigene Kita

aum – 9. September 2025

Porsche hat am Stammsitz in Zuffenhausen seine erste betriebseigene Kindertagesstätte eröffnet. Die Einrichtung mit dem Namen „Turbo Kids“ bietet Platz für bis zu 80 Kinder von Mitarbeitern und wird vom Betreuungsdienstleister „Kinderhut“ betrieben. Der Außen- und Innenbereich erstreckt sich über eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern. Das Gebäude selbst verteilt sich auf zwei Etagen und umfasst rund 1300 Quadratmeter. Die verfügt über eine eigene Küche, in der vorwiegend regionale Produkte zubereitet und gekocht werden. Der Außenbereich mit rund 1250 Quadratmetern bietet viele naturnahe Spielelemente. Die Kita wurde barrierefrei gestaltet – unter anderem findet sich im Außenbereich ein Baumhaus, das auch für Kinder im Rollstuhl zugänglich ist.

Die Kita „Turbo Kids“ ist wochentags von 7 bis 18 Uhr geöffnet, bei Bedarf auch bereits ab 5.30 Uhr. Betreut werden Kinder ab einem Alter von acht Wochen bis zur Einschulung. Die Hol- und Bringezeit sind flexibel. Geschlossen ist maximal an zwölf Tagen im Jahr. (aum)

