Mazda packt eine Ausstattungsoption oben drauf

Mazda feiert die Markteinführung vom 15. bis 27. September die Markteinführung des 6 e. Wer sich in dieser Zeit für ein anderes Modell der Marke entscheidet, der erhält mit der Aktion „Eine Option gratis“ beim Kauf eines Neufahrzeugs eine Ausstattungsoption kostenlos dazu. Je nach Modell und gewähltem Extra beläuft sich der Preisvorteil auf bis zu 2900 Euro: So viel können beispielsweise Kunden sparen, die sich für einen CX-80 entscheiden und das Comfort-Paket mit Lederausstattung ordern. Es enthält unter anderem elektrisch einstellbare und belüftete Vordersitze sowie das Driver Personalisation System, mit dem sich zahlreiche Einstellungen etwa für Sitze, Spiegel und Head-up-Display automatisch anpassen und abrufen lassen.

Alternativ gibt es zum Beispiel das Convenience- & Sound-Paket im Wert von bis zu 2800 Euro gratis: Es umfasst unter anderem ein Bose-Premium Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, eine elektrisch bedienbare Heckklappe mit Sensorsteuerung und einen 360-Grad-Monitor mit See-Through View-Funktion, die schlecht einsehbare Bereiche direkt vor dem Fahrzeug sichtbar macht und beim Ankoppeln eines Anhängers hilft.



Die Aktion „Eine Option gratis“ lässt sich auch mit anderen Verkaufs- oder Finanzierungs- und Leasingangeboten kombinieren und gilt für Privat- sowie für ausgewählte gewerbliche Kunden. Voraussetzung ist der Abschluss eines Kaufvertrags bis zum 27. September dieses Jahres. (aum)





