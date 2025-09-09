160 Oldtimer rollen durch Sachsen

160 Oldtimer werden am Freitag und Sonnabend an der 13. Rallye Elbflorenz durch Sachsen teilnehmen, bei der auch ein Militärgelände mit Bunkeranlagen, eine ehemalige Tagebauflächen und eine Rennstrecke angesteuert werden. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) ist Partner der Veranstaltung und begleitet sie mit einem Pannenserviceteam. Los geht es am Freitag im Dresdener Alberthafen Richtung Erzgebirgsvorland und von dort hinauf ins Osterzgebirge. Stationen sind Zinnwald, Schloss Kuckuckstein, Dohna und Lohmen. Ziel ist der Marktplatz von Pirna.

Am Samstag bildet das Porsche-Zentrum in Dresden den Startpunkt. Von dort geht es über Königsbrück, Schloss Hohenbocka und Lausitzring durch das Lausitzer Seenland, Welzow, Kromlau, Weißwasser und Knappenrode nach Hoyerswerda. Das Ziel ist dann erneut der Lausitzring.



Zu den besonderen Fahrzeugklassikern gehören ein Rolls-Royce Phantom II von 1930, ein Adler Typ 10 (1937) und ein Ford F1 Pick-up (1951). Auch diverse US-Muscle-Cars werden zu sehen sein. (aum)

