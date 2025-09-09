IAA 2025: Polestar präsentiert leistungsstarke Langstreckenlimousine

Nein, der 5er Grand Tourer von Polestar ist kein Kombi, sondern eine Langstreckenlimousine mit sehr hoher Leistung, die ihre Premiere auf der bis Sonntag dauernden IAA Mobility in München feiert. Angeboten werden zwei Motorisierungen. Der Polestar 5 Dual Motor mit 550 kW (748 PS) und 812 Newtonmetern Drehmoment sowie der Polestar 5 Performance mit 650 kW (884 PS) und 1015 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erledigen beide in knapp unter vier bzw. etwas über drei Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird in beiden Fällen bei 250 km/h abgeregelt. Die Normreichweiten liegen zwischen 565 (Performance) und 670 Kilometern.

Der fünf Meter lange Polestar 5 ist in erster Linie als Viersitzer konzipiert. Auf der heruntergeklappten Mittelarmlehne können die Fondpassagiere die Vier-Zonen-Klimaanlage, die Sitzheizung, die Belüftung und die Massagefunktionen steuern. Die Rücksitze folgen derselben Formensprache wie die Recaro-Vordersitze und können geneigt werden. Durch Hochklappen der Mittelarmlehne entsteht ein fünfter Sitzplatz, dessen versetzte Anordnung mehr Schulterfreiheit bietet. Das Kofferraumvolumen fällt mit 365 Litern aber bescheiden aus und erreicht gerade einmal Kompaktklasseformat. Weitere 62 Liter Stauraum finden sich unter der Fronthaube.

Die Preise beginnen bei knapp 120.000 Euro. (aum)