IAA 2025: Hyundai zeigt einen Ioniq 3 als Konzeptfahrzeug

aum – 9. September 2025

Er erinnert formal entfernt an den dreitürigen Veloster von einst: Hyundai stellt in München auf der IAA Mobilty (–14.9.) als Konzeptfahrzeug das erste Kompaktmodell seiner Submarke Ioniq vor. Der Concept Three (für Ioniq 3) ist knapp 4,30 Meter lang. Das sportliche Coupé zeigt sich auf der Automesse mit gelb getönten Scheiben und einem zum Exterieur passenden gelb-grauen Interieur mit wechselnden Texturen. Im Innenraum werden nachhaltige Materialien wie Textilien, die aus aus dem Meer gefischtem Plastik hergestellt wurden, eingesetzt. Die Karosserie betont mit ihrem Grauton den Werkstoff Stahl. (aum)

