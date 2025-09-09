Logo Auto-Medienportal
IAA 2025: Cupra nimmt sich einen Vulkanberg zum Vorbild

9. September 2025

Mit dem Showcar Tindaya präsentiert Cupra auf der IAA Mobility (–14.9.) in München eine der aufsehenerregendsten Studien. Das ausdrucksstarke Fahrzeug soll ein Ausblick auf die künftige Designsprache der Marke geben. Namensgeber ist ein Vulkanberg auf der Insel Fuerteventura. Sein kupferfarbenes Gestein gibt die Markenfarbe von Cupra wieder und die Form spiegelt sich in den Texturen des Designs wider.

Die Logos an Front und Heck sind feuerrot beleuchtet, eine markante Sharknose und dreieckige Lichtelemente in den Scheinwerfern erinnern ebenso wie die skulpturalen Seitenlinien und der markante Doppelspoiler am Heck an scharfkantiges Gestein. Das 4,72 Meter lange Showcar steht auf mächtigen 23-Zoll-Felgen, das Greenhouse macht etwa ein Drittel der Karosserie aus. Das Dach trägt einen Y-förmigen zentralen Strukturträger mit zwei abnehmbaren Paneelen.

Das Interieur mit minimalistischem Gaming-Lenkrad wirkt beinahe freischwebend. Die Sitze sind an der Mittelkonsole aufgehängt. Zentrales Bedienelement des Viersitzers ist ein 24 Zoll großes frei stehendes Display. Als Schalter für viele Funktionen wie Fahrmodi oder Licht dient ein Glasprisma. Für den Innenraum wurde viel Bio-Material verwendet. (aum)

Bilder zum Artikel
Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Cupra Tindaya.

Cupra Tindaya.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Videos zum Artikel

Showcar Cupra Tindaya.

Video: Seat via Autoren-Union Mobilität

Showcar Cupra Tindaya.

Video: Seat via Autoren-Union Mobilität

