Eine Ducati trägt die erste Feststoffbatterie

Volkswagens Batterietochter Powerco hat als Technologieträger für die weitere Erprobung und Entwicklung der Feststoffbatterie des kalifornischen Partners Quantum Scape ein Motorrad von Ducati ausgewählt. Die vollelektrische V21L der Konzernmarke wird seit zwei Jahren im Rennsport (Moto E) eingesetzt und wurde für die Erprobung der noch nicht serienreifen Zelltechnologie umfassend modifiziert. Parallel arbeitet Volkswagen an der Integration der Feststofftechnologie in die Powerco-Einheitszelle und damit ins Auto. Das Ziel ist die Entwicklung einer marktfähigen Lösung bis zum Ende des Jahrzehnts.

Die Serienversion der neuen, hauseigenen Einheitszelle noch ohne die neue Technik wird ihr Debüt in der Electric Urban Car Family des VW-Konzerns feiern. Erzielt werden sollen Reichweiten von bis zu 450 Kilometern. Die Produktion der ersten Batteriezellen startet Ende des Jahres in der Gigafabrik Salzgitter. Auch Vorprodukte wie das Kathodenmaterial stammen aus europäischer Produktion. Später folgen als weitere Standorte für die Batteriezellenproduktion Valencia (Spanien) und St. Thomas (Kanada). (aum)