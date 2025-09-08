Cupra stellt die „Tribe Edition“ auf die Räder

Cupra bringt die Modelle Formentor, Leon und Terramar im Oktober als exklusive „Tribe Edition“ auf den Markt. Die Fahrzeuge zeichnen durch die wahlweise erhältliche neue Außenfarbe Manganese Matt, dunkel verchromte Logos, einen höheren Recyclinganteil und ein einzigartiges Interieurdesign aus. Dazu zählen Schalensitze mit 3-D-Stricktechnologie, biobasierte Lacke für Details wie Lüftungsdüsen und Armaturenbrett. Die Leichtmetallfelgen mit 20 Prozent Recyclinganteil sind ebenfalls neu. Die Tribe Edition ist voraussichtlich ab Oktober bestellbar und ist mit allen Motorisierungen kombinierbar. Neben Maganese Matt sind noch die Außenlackierungen Midnight Black, Century Bronze Matt (Terramar), Magnetic Tech Matt (Leon und Formentor) verfügbar. (aum)







