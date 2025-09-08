Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Cupra stellt die „Tribe Edition“ auf die Räder

aum – 8. September 2025

Cupra bringt die Modelle Formentor, Leon und Terramar im Oktober als exklusive „Tribe Edition“ auf den Markt. Die Fahrzeuge zeichnen durch die wahlweise erhältliche neue Außenfarbe Manganese Matt, dunkel verchromte Logos, einen höheren Recyclinganteil und ein einzigartiges Interieurdesign aus. Dazu zählen Schalensitze mit 3-D-Stricktechnologie, biobasierte Lacke für Details wie Lüftungsdüsen und Armaturenbrett. Die Leichtmetallfelgen mit 20 Prozent Recyclinganteil sind ebenfalls neu. Die Tribe Edition ist voraussichtlich ab Oktober bestellbar und ist mit allen Motorisierungen kombinierbar. Neben Maganese Matt sind noch die Außenlackierungen Midnight Black, Century Bronze Matt (Terramar), Magnetic Tech Matt (Leon und Formentor) verfügbar. (aum)




Weiterführende Links: Cupra

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Cupra-Sonderserie „Tribe Edition“ (von links): Leon Sporttourer, Terramar, Formentor und Leon.

Cupra-Sonderserie „Tribe Edition“ (von links): Leon Sporttourer, Terramar, Formentor und Leon.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Formentor, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Formentor, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Formentor, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Formentor, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Formentor, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Formentor, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Leon ST, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Leon ST, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Leon, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Leon, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Leon, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Leon, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Leon, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Leon, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Terramar, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Terramar, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Terramar, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Terramar, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Terramar, Sondermodell „Tribe Edition“.

Cupra Terramar, Sondermodell „Tribe Edition“.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Mazda.
Mazda und Cupra siegen bei den Importeuren
Cupra City Garage in Manchester.
Nun hat auch Großbritannien seine Cupra City Garage
Die Cupra Garage in Rehlingen hat einen Padel-Court.
Cupra sucht aufstrebende Padeltalente
Mit dem dokumentarischen Kunstprojekt „Creativo Paradiso“ verwandeln sich die Cupra City Garagen in Berlin und München in Orte progressiver Kultur, wo Kunst, Film, Musik und Performance miteinander verschmelzen.
Cupra-Garagen verwandeln sich in Creativo Paradiso
Cupra-Besitzer durften den Stars des FC Barcelona die Schlüssel für ihr neues Fahrzeug überreichen: Frenkie de Jong (l.) hat sich für einen Terramar entscheiden.
Fans übergeben Fahrzeugschlüssel an Fußballstars

Audio

Der neue Genesis GV60 geht an den Start

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren