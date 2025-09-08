Logo Auto-Medienportal
IAA 2025: Dreimal GSE bei Opel

aum – 8. September 2025

Das eine Fahrzeug wird erst einmal nur im Videospiel erlebbar sein, das andere ist bereits bestellbar: Opel stellt auf der IAA Mobility in München (–14.9.) die Studie Corsa GSE Vision Gran Turismo für die gleichnamige Rennsimulation sowie den neuen Mokka GSE vor, der Rallye-Feeling in Serie auf die Straßen bringen soll. Er basiert auf dem Opel Mokka GSE Rally, der ebenfalls in München zu sehen ist.

Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo mobilisiert 588 kW (800 PS) und 800 Newtonmeter Drehmoment, beschleunigt in zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h. Der Mokka GSE liefert 207 kW (281 PS) und kann ab heute bestellt werden. Er kann zu Raten ab 399 Euro im Monat auch geleast werden. Besucher der IAA können sich auch den Grandland Electric AWD näher anschauen. Der erste Elektro-Allradler der Marke hält eine Systemleistung von 239 kW (325 PS) und ein maximales Drehmoment von 509 Newtonmetern bereit. Er bietet Reichweiten von um die 500 Kilometer. Opel hat auch bereits eine Ausführung mit einem Aktionsradius von etwa 700 Kilometern Reichweite angekündigt. (aum)

Bilder zum Artikel
Opel auf der IAA Mobility 2025 (v.l.): Marketingchefin Rebecca Reinermann, CEO Florian Heuttl und Designer Mark Adams.

Opel auf der IAA Mobility 2025.): Marketingchefin Rebecca Reinermann zwischen Mokka GSE (links) und Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Opel auf der IAA Mobility 2025: Designchef Mark Adams am Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Opel auf der IAA Mobility 2025: Markenchef Florian Huettl.

Opel auf der IAA Mobility 2025.

Opel Mokka GSE.

Opel Mokka GSE und Mokka GSE Rally (l.).

