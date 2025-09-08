Premiere für die Salzburger-Land-Klassik

Mit Unterstützung von Volkswagen und des Automobilclubs von Deutschland (AvD) findet vom 11. bis 13. September erstmals die Salzburger-Land-Klassik statt. Dazu sind rund 80 Old- und Youngtimer aus den Baujahren zwischen 1948 bis 2002 gemeldet. Die Routen führen durch das Salzburger Land und Salzkammergut. Start- und Zielort ist an allen drei Tagen Wagrain im Pongau. Auf dem Programm stehen Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen.

Der AvD ist mit einem Mercedes-Benz 500 SL sowie einem eigenen Social-Media-Team mit von der Partie. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Rennfahrer-Legende Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck und Leopold Prinz von Bayern sowie der ehemalige James-Bond-Stuntman Erich Glawitza.



Veranstalter ist B & M Marketing, bekannt als Ausrichter der Rhein-Main- und der Hamburg-Berlin-Klassik. Die sportliche Leitung hat Rallyefahrer Armin Schwarz. (aum)

