Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

IAA 2025: S wie Spitze

aum – 8. September 2025

Porsche stellt auf der bis Sonntag dauerenden IAA Mobility in München als neues Spitzenmodell seiner populärsten Baureihe den 911 Turbo S vor. Er kombiniert einen Biturbo mit Hybridtechnik und schöpft so 3,6 Litern Hubraum 711 PS (523 kW). Das sind 61 PS mehr als zuletzt im Turbo S. Der bislang stärkste Serien-Elfer mobilisiert zwischen 2300 und 6000 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern.

Den Standardsprint von 0 auf 100 km/h erledigt das Allrad-Coupé in 2,5 Sekunden. Tempo 200 ist 8,4 Sekunden erreicht, das ist eine halbe Sekunde schneller als bisher. Die Höchstgeschwindigkeit des auch als Cabriolet erhältlichen Porsche 911 Turbo S beträgt 322 km/h. Bei Testfahrten auf der Nordschleife des Nürburgrings nahm er dem Vorgänger rund 14 Sekunden ab.

Als Coupé wird der 911 Turbo S serienmäßig als Zweisitzer ausgeliefert. Auf Wunsch kann die Rücksitzanlage aufpreisfrei bestellt werden. Das Cabriolet wird generell als Viersitzer ausgeliefert. Markteinführung ist zum Jahreswechsel. Die Preisliste beginnt bei 271.000 Euro, das Cabrio gibt es ab 285.200 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Porsche-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S Coupé und Cabriolet.

Porsche 911 Turbo S Coupé und Cabriolet.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Frank Moser, Leiter Baureihen 911 und 718, präsentiert den 911 Turbo S.

Video: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mit dem Porsche 911 Turbo S über die Nordschleife des Nürburgrings.

Video: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Porsche 911 Turbo S Safety-Car.
Porsche schickt zwei 911 Turbo S als Safety-Car auf die Strecke
Porsche 911 Turbo S.
Porsche legt beim 911 Turbo S noch 70 PS drauf
Porsche 911 Turbo S.
Porsche bringt 911 Turbo S Exclusive Series
Porsche 911 Turbo S Coupé.
Detroit 2016: Porsche Turbo zeitgleich als Coupé und Cabrio

Audio

Der neue Genesis GV60 geht an den Start

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren