IAA 2025: Eine Weltpremiere bei Leapmotor

Leapmotor führt zeitgleich zur IAA Mobility (–14.9.) nicht nur das Kompakt-SUV B10 zu Preisen ab 29.900 Euro ein, sondern zeigt in München auch gleich noch als Weltpremiere des B05. Die vollelektrische Fließhecklimousine mit rahmenlosen Türen und 19-Zoll-Rädern ist nach Herstellerangaben mit 1,88 Metern das breiteste Fahrzeug im Segment. In Verbindung mit dem Radstand von 2,74 Metern bietet der B05 auf einer Länge von 4,43 Metern und bei einer Höhe von 1,52 Meter viel Platz im Innenraum. Der Motor dürfte der gleiche wie im B10 sein. Er leistet 160 kW (218 PS). Zwei wählbare Batteriegrößen ermöglichen beim B10 Reichweiten von bis zu über 430 Kilometern am Stück. Das sollte beim B05 ähnlich sein. Nachgeladen werden kann der Akku mit einer Maxilmalleistung von fast 170 kW. (aum)