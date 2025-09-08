Caravan-Salon 2025: Die Anziehungskraft war selten größer

Die Folgen der unvorsichtigen Geschäftspolitik nach dem Corona-Boom waren auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf deutlich sichtbar. Preissenkungen, Sonderrabatte, Ausstattungsschnäppchen und Verhandlungsbereitschaft der Anbieter erwarteten die Besucher auf nahezu allen Ständen. Ihre Anziehungskraft hat die Messe dadurch noch steigern können, auch an den Wochentagen waren die Hallen voll und mollig temperiert.

Fast 270.000 zumeist kauflustige Besucher haben sich die Angebote der Caravaning-Branche genauer angesehen. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der 64 Jahre währenden Geschichte des Salons. Auch die Aussteller zeigten sich nach den zehn Tagen der Messe rundum zufrieden und gehen optimistisch in die neue Saison.



Einer der Messestars in Düsseldorf war der Arto 84, mit dem Niesmann + Bischoff seine vorgestellte mittleren Baureihe erweitert. Der Grundriss des Dreiachsers mit einem Raumbad folge dem zentralen Anliegen vieler, so Geschäftsführer Hubert Brandl. Mit 8,45 Metern Länge liegt der Arto 84 genau zwischen seinen beiden Baureihen-Geschwistern Arto 78 und Arto 88. Das zulässige Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen ermöglicht höhere Zuladungen und damit nicht zuletzt viel Flexibilität bei der Ausstattung.



Dank cleverer Anordnung kann der Toiletten- und Waschraum auf der Beifahrerseite als geschlossener Bereich genutzt werden. Die dazugehörige Tür lässt sich aber auch quer zur Fahrtrichtung anschlagen, dann verwandelt sich der Raum in eine komfortable Zone zur Körperpflege und zum Ankleiden, die vom Wohnraum abgetrennt ist. Damit das Wohlgefühl auch bei niedrigen Außentemperaturen gewährleistet bleibt, ist der Arto serienmäßig mit einer Warmwasserheizung inklusive Fußbodenheizung ausgestattet. 300 Liter Frischwasser genügen ganz sicher für den ausgedehnten Dusch- und Badespaß, zusammen mit dem 200 Liter Grauwasser-Tank bietet Niesmann nach eigenen Angaben die größten Volumina in dieser Klasse. Eine Alleinstellung bekommt der Arto außerdem durch die Optionen wie die Festtanktoilette mit 170 Liter Tankvolumen und einen fest verbauten Gastank mit 50 Liter.



Der beheizbare Doppelboden bietet nicht nur Platz für große Tanks und Technik, sondern auch reichlich Stauraum. Die hochgezogenen Stauklappen integrieren sich nahtlos in die Seitenschürze und ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Service- und Stauraumfächern. Praktische Behälterauszüge sorgen zusätzlich für optimale Organisation und einfaches Beladen. In Sachen Autarkie glänzt der Arto 84 ebenfalls. Der serienmäßige Lithium-Akku mit 150 Ah kann auf bis zu 450 Ah vergrößert werden. Optional stehen bis zu 660 Watt Solar-Module für größtmögliche Unabhängigkeit vom Landstrom zur Verfügung.



140.990 Euro kostet das Grundmodell. Dafür gibt es eine anständige Serienausstattung und das Basisfahrzeug, den Mercedes Sprinter, mit einem 150 PS (110 kW) starken Motor. Luft nach oben ist jedoch reichlich. Die auf dem Caravan-Salon 2025 gezeigten Modelle führen auf, was alles möglich ist. Das Fahrkomfort-Paket etwa bringt neben zahlreichen Fahrerassistenzsystemen unter anderem eine Zusatzheizung und Leichtmetallräder an Bord. Im Liner-Paket für 6900 Euro sind neben anderen Pralinchen Komfortsitze, eine Frontscheibenverdunkelung und Akustikverkleidungen der Seitenwände im Angebot. Fast 10.000 Euro werden für elektrische Aufrüstung mit Solaranlage, 450 Ah-Akkus und Wechselrichter für 230 Volt Wechselstrom fällig, 6000 Euro sind für das Multimediapaket mit Soundsystem, Flachbildschirm und Sat-Empfang zu zahlen.



Möglich sind außerdem eine stärkere Motorisierung, das Automatikgetriebe, Sonderlackierungen und Lederausstattung. Unter dem Strich dürfte ohl kein Arto 84 für weniger als 200.000 Euro auf die Straßen kommen. Die ersten Liefertermine sind für den Juni 2026 avisiert. Das folgt dem Erfolgskonzept von Firmenchef Hubert Brandl. Im besten Fall wird bei Niesmann + Bischoff immer genau ein Reisemobil weniger gebaut, als die Kunden nachfragen, soll er einst gesagt haben. Das hat die Marke zukunftssicher gemacht, während andere sich mit Überproduktion auf unsicheres Terrain manövriert haben. (aum)

