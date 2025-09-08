Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

IAA 2025: Mahle stellt neuen Range Extender vor

aum – 8. September 2025

Mahle präsentiert auf der IAA Mobility in München (–14.9.) ein neues Range-Extender-System mit 800-Volt-Generator. Damit könne die Reichweite von batterie-elektrischen Fahrzeugen auf bis zu 1350 Kilometer steigen. Angegeben wird eine Dauerleistung von 85 kW (115 PS). Der Stuttgarter Technologiekonzern zeigt außerdem erstmals sein kompaktes Thermomanagement-Modul mit integrierter Wärmepumpe, das den Aktionsradius von Elektroautos bei kalten Temperaturen um bis zu ein Fünftel erweitert. Mit Komponenten einer Power Cell Unit für Verbrennungsmotoren, die mit bis zu 100 Prozent Ethanol (E100) arbeiten können, gibt sich Mahle aber weiterhin auch technologie-offen, „um die CO2-Emissionen des Fahrzeugbestands sofort massiv reduzieren“ zu können. (aum)

Weiterführende Links: Mahle-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Range Extender von Mahle.

Range Extender von Mahle.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Thermomanagementmodul von Mahle mit integrierter Wärmepumpe.

Thermomanagementmodul von Mahle mit integrierter Wärmepumpe.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mahle liefert auch eine Power Cell Unit für Motoren, die bis zu 100 Prozent Methanol (E100) vertragen.

Mahle liefert auch eine Power Cell Unit für Motoren, die bis zu 100 Prozent Methanol (E100) vertragen.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Pedelec-Nabenmotor X30 von Mahle.
Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle
Input-Filter von Mahle für den Ersatzteilmarkt.
Mahle geht mit Hochvolt-Komponenten in den Ersatzteilmarkt
E-Kompressor von Mahle.
Mahle startet Produktion von E-Kompressoren in den USA
Global Training Center von Mahle in Stuttgart.
Mahle schult Werkstattmitarbeiter in einem neuen Trainingszentrum
Visualisierung des bionischen Lüfters von Mahle mit einer Eule.
Mahle und Nissan für Markenführung ausgezeichnet

Audio

Wirtschaftsnews vom 05. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren