IAA 2025: Mahle stellt neuen Range Extender vor

Mahle präsentiert auf der IAA Mobility in München (–14.9.) ein neues Range-Extender-System mit 800-Volt-Generator. Damit könne die Reichweite von batterie-elektrischen Fahrzeugen auf bis zu 1350 Kilometer steigen. Angegeben wird eine Dauerleistung von 85 kW (115 PS). Der Stuttgarter Technologiekonzern zeigt außerdem erstmals sein kompaktes Thermomanagement-Modul mit integrierter Wärmepumpe, das den Aktionsradius von Elektroautos bei kalten Temperaturen um bis zu ein Fünftel erweitert. Mit Komponenten einer Power Cell Unit für Verbrennungsmotoren, die mit bis zu 100 Prozent Ethanol (E100) arbeiten können, gibt sich Mahle aber weiterhin auch technologie-offen, „um die CO2-Emissionen des Fahrzeugbestands sofort massiv reduzieren“ zu können. (aum)