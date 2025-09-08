Moto GP: Ducati schon jetzt Konstrukteurs-Weltmeister

Bereits sieben Rennen vor dem Saisonende hat sich Ducati am Wochenende in Barcelona erneut den Konstrukteurstitel im Moto GP gesichert. Es ist der siebte insgesamt und der sechste in Folge. Marc Márquez, Francesco Bagnaia und Alex Márquez holten in bislang 29 Rennen 27 Siege. Alle drei sind auch Führende in der Fahrerwertung. In Barcelona musste Marc Márquez seinem Bruder Alex den Vortritt lassen und wurde am Ende Zweiter. Damit ist das Rennen um den WM-Fahrertitel wieder offen. (aum)