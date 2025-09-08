IAA 2025: Auf Wunsch auch vegan

In der ersten Hälfte kommenden Jahres wird Mercedes-Benz den GLC mit EQ-Technologie auf den Markt bringen (wie die Stuttgarter mittlerweile etwas umständlich ihre Elektromodelle bezeichnen). Premiere hat die neue Generation mit 800-Volt-Architektur in dieser Woche auf der IAA Mobility (–14.9.) in München. Den Auftakt wird der 360 kW (489 PS) starke GLC 450 4-Matic mit über 710 Kilometern Normreichweite machen. Vier weitere Ausführungen sollen folgen. Angekündigt sind Verbräuche zwischen 14,9 und 18,8 Kilowattstunden und Anhängelasten von bis zu 2,4 Tonnen. In Verbindung mit der Luftfederung wird es auch eine 4,5-Grad-Hinterachslenkung geben.

Gegenüber dem Verbrenner wächst der Radstand des elektrischen GLC um fast 8,5 Zentimeter mit entsprechendem Platzgewinn vor allem im Fond. Im Innenraum sticht das riesige, 99,3 Zentimeter lange Display (39,1 Zoll) hervor. Auf Wunsch wird es auch ein veganes Interieur geben. Der Kofferraum fasst 570 bis 1740 Liter. Vorne kommt ein 128 Liter fassender Frunk hinzu. Der GLC ist für bidirektionales Laden vorbereitet. (aum)









