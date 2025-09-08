Logo Auto-Medienportal
IAA 2025: Der Cupra Raval kommt auch als VZ

aum – 8. September 2025

Cupra hat im Vorfeld der IAA und bei einer exklusiven Abendveranstaltung für geladene Gäste den noch getarnten Raval präsentiert. Das rund vier Meter lange Elektroauto soll nächstes Jahr in Serie gehen. Mit seinem 15 Millimeter tiefergelegtem Sportfahrwerk, Progressivlenkung und speziellem Sport-ESC soll er sich von anderen Modellen der Electric Urban Family des VW-Konzerns ganz im Sinne der Marken-DNA abheben. Die Topversion Raval VZ (VZ steht für „veloz“ und bedeutet schnell) mit einer geplanten Leistung von 166 kW (225 PS) bietet abschaltbares ESC sowie 19-Zoll-Räder mit breiten Reifen, Sportsitze und ein elektronisches Sperrdifferenzial. In wie weit sich der VZ damit vom angekündigten VW ID Polo GTI unterscheiden wird, bleibt abzuwarten. (aum)

Cupra Raval (noch in Camouflage).

