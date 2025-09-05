Am Ende bleibt nur der Diesel übrig

Nachdem bei Alfa Romeo bereits die Quadrifoglio-Varianten von Giulia und Stelvio nicht mehr bestellbar sind, ist auch der Benziner für beide Modelle in Kürze nicht mehr verfügbar. Die Motorisierung kann letztmalig am 11. September gewählt werden. Kurzfristig ist auch der Diesel nicht zu haben, er kehrt aber voraussichtlich im November ins Programm zurück. Er soll dann bis auf Weiteres und auf jeden Fall über den Jahreswechsel hinaus noch angeboten werden. (aum)