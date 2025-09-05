Mit Zubehör wird die Ducati Desmo 450 MX zur Replika

Ducati bietet für die neue Desmo 450 MX nun auch eine breite Palette an Zubehörteilen an. Sie steigern nicht nur die Performance der Wettbewerbsmaschine, sondern verwandeln sie auch in eine Replika der Werkscrosser, die Mattia Guadagnini und Jeremy Seewer in der Weltmeisterschaft fahren.

Die Titan-Komplettanlage ist auf die Optimierung des desmodromisch gesteuerten Einzylindermotors abgestimmt und sorgt für eine noch vollere Leistungsentfaltung sowie ein breiteres nutzbares Drehzahlband. Dank spezieller Titanlegierung und präziser Wandstärken spart sie außerdem 1,7 Kilogramm Gewicht. Das Holeshot-Device senkt durch Vorspannen der Gabel senkt das Vorderrad ab und reduziert die Neigung zu Wheelies, was bessere Starts ermöglicht.



Neben Ducati-Performance-Felgen mit verstärkten, selbstsichernden Speichen und eloxierten Alunaben bieten in Zusammen mit Brembo entwickelten Renn-Bremszangen sowie die aus dem Vollen gefrästen Gabelbrücken weitere Fahrwerksoptimierungen. Über das ebenfalls bestellbare Wi-Fi-Modul und die App Ducati X-Link können die elektronischen Regelungen der Desmo 450 MX individuell abgestimmt werden: Per Smartphone lassen sich Gasannahme und Motorbremse sowie die Traction Control und die Launch Control den individuellen Bedürfnissen anpassen.



Darüber hinaus können in Echtzeit Motordrehzahl, Gasstellung, Luft- und Kühlmitteltemperatur, Luftdruck und Fehlermeldungen angezeigt werden. Auch Betriebsstunden, Ölwechsel- und Serviceintervalle lassen sich abrufen. Ein spezieller Bereich der App empfiehlt zudem die optimalen Fahrwerkseinstellungen – je nach Strecke, Fahrergewicht und Erfahrungslevel. Für das Setup bietet Ducati zudem Federn für die Gabel und das Federbein mit abweichenden Federraten zur Anpassung an das Fahrergewicht an. Außerdem gibt es verschiedene Übersetzungen für die Endantriebe. Ebenfalls erhältlich sind ein aus der Motocross-WM abgeleiteter Rennsitz mit speziellem Bezugsmaterial, ein Fatbar-Lenker und Griffe mit Aramid-Fasern, beide zu kombinieren mit dem neuen Gasgriffrohr.



Ducati hat auch einen Kunststoff-Motorschutz, Kühlerabdeckungen gegen Schlamm und Sand, sowie spezielle Abdeckungen für die vordere Bremsscheibe und den Luftfilter im Programm. Funktionale Designelemente wie CNC-gefräste, schwarz eloxierte Deckel für Brems- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter, den Tankdeckel und den Öleinfüllstutzen gehören ebenso zum Angebot wie ein leichter Kunststoff-Motorradständer und eine Matte, beide mit Ducati-Corse-Logo und in den typischen Farben, für Garage oder Box.



Den Factory-Look vervollständigt eine funktionale Kleidungskollektion. (aum)