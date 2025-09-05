Logo Auto-Medienportal
Vorschau: Eine Woche im Zeichen der IAA

aum – 5. September 2025

Die nächste Woche steht vor allem im Zeichen der IAA Mobility in München, wo die Zahl der Fahrzeugpremieren deutlich zugenommen hat. So zeigt beispielsweise Renault erstmals den neuen Clio. Dazu gehört Und auch in den Markt für Elektromotorräder kommt Bewegung. Wir werfen einen Blick auf einige der aktuellen Modelle.

Honda hat seine Modellpalette im Automobilbereich inzwischen komplett durchhybridisiert. Im Frühjahr rollte der überarbeitete HR-V in den Handel, im Oktober folgt der Civic, ebenfalls mit einigen Modifikationen. Im Rahmen einer Fahrveranstaltung konnten wir uns einen Eindruck vom HR-V e-HEV und Civic e-HEV verschaffen. Außerdem einen ersten Blick auf den neuen Prelude werfen, der 2026 zurück nach Europa kommen und Hondas Hybridfamilie ergänzen soll.

In unserer Reihe Historie und Histörchen geht es morgen darum, wie die Marke Mercedes zu ihrem Namen kam.

Darüber hinaus halten wir Sie über weitere tagesaktuelle Nachrichten aus der Autoindustrie, der Motorradwelt und der Verkehrspoltik auf dem Laufenden. (aum)

