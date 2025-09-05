Die Feuerwehr übt am Mazda CX-60

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV an die Feuerwehr Leverkusen übergeben. Die Plug-in-Hybride ermöglichen es den Einsatzkräften unter realistischen Bedingungen an modernster Fahrzeugtechnik zu trainieren.

Bei einer Vorführung auf der Hauptfeuer- und Rettungswache in Leverkusen, dem Sitz von Mazda Deutschland, demonstrierten die Einsatzkräfte die Rettung einer eingeklemmten Person mit hydraulischem Rettungsgerät. Besonderes Augenmerk lag auf den Sicherheitsaspekten beim Umgang mit Hochvolt-Batterien und -Leitungen, wie sie auch im Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV zu finden sind. „Im Regelfall üben wir mit älteren Unfallfahrzeugen, die bereits beschädigt oder technisch veraltet sind. Die Chance, an topaktuellen Plug-in-Hybridfahrzeugen zu trainieren, ist für uns sehr wertvoll“, freute sich Markus Schmidt, Leiter der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule Leverkusen. (aum)





