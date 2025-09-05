Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Die Feuerwehr übt am Mazda CX-60

aum – 5. September 2025

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV an die Feuerwehr Leverkusen übergeben. Die Plug-in-Hybride ermöglichen es den Einsatzkräften unter realistischen Bedingungen an modernster Fahrzeugtechnik zu trainieren.

Bei einer Vorführung auf der Hauptfeuer- und Rettungswache in Leverkusen, dem Sitz von Mazda Deutschland, demonstrierten die Einsatzkräfte die Rettung einer eingeklemmten Person mit hydraulischem Rettungsgerät. Besonderes Augenmerk lag auf den Sicherheitsaspekten beim Umgang mit Hochvolt-Batterien und -Leitungen, wie sie auch im Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV zu finden sind. „Im Regelfall üben wir mit älteren Unfallfahrzeugen, die bereits beschädigt oder technisch veraltet sind. Die Chance, an topaktuellen Plug-in-Hybridfahrzeugen zu trainieren, ist für uns sehr wertvoll“, freute sich Markus Schmidt, Leiter der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule Leverkusen. (aum)


Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben (von links): Feuerwehrchef Thomas Kresse, Mazda-Geschäftsführer Bernhard Kaplan und Markus Schmidt, Leiter der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule.

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben (von links): Feuerwehrchef Thomas Kresse, Mazda-Geschäftsführer Bernhard Kaplan und Markus Schmidt, Leiter der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben (von links): Feuerwehrchef Thomas Kresse, Mazda-Geschäftsführer Bernhard Kaplan und Markus Schmidt, Leiter der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule.

Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben (von links): Feuerwehrchef Thomas Kresse, Mazda-Geschäftsführer Bernhard Kaplan und Markus Schmidt, Leiter der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Der dreimillionste in Deutschland verkaufte Mazda: Vertriebsdirektor Felix Gebhart (links) übergab mit Michael Buch, Geschäftsführer des Autohauses Blendorf, den 3 e-Skyactiv an Ulrike Adam aus Herten.
Mazda liefert dreimillionstes Fahrzeug aus
Jeep Renegade der italienischen Feuerwehr.
Italiens Feuerwehr stellt 100 Jeep Renegade in Dienst
Deutschland-Geschäftsführer Bernhard Kaplan (r.) übergibt drei Mazda an den Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfs Düsseldorf, Herbert Stauber.
Mazda macht SOS-Kinderdorf mobil
Übergabe des Mazda6 an das SOS-Kinderdorf in Düsseldorf (v.l.): Markenbotschafter Joey Kelly, Einrichtungsleiter Herbert Stauber, Flüchtlingslotsin Ulrike Sennhenn und Mazda-GeschäftsführerJosef A. Schmid.
Mazda stellt SOS-Kinderdorf ein Auto zur Verfügung
Firmensitz von Mazda in Hiroshima.
Mazda plant Fabrik für Batteriemodule

Audio

Autonews vom 03. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren