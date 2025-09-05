Die Neue Klasse ist da

Mit dem iX3 präsentiert BMW das erste Serienmodell der so genannten Neuen Klasse. Das vollelektrische und 4,78 Meter lange Modell soll mit voller Batterie (je nach Modellversion) bis zu über 800 Kilometer weit kommen und kann mit bis 400 Kilowatt laden. Den Anfang macht iX3 50 x-Drive mit zwei Motoren und einer Gesamtleistung von 345 kW (469 PS) sowie 645 Newtonmetern Drehmoment. Er beschleunigt in 4,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Der cw-Wert beträgt 0,24. Der BMW iX3 50 x-Drive bietet ein Kofferraumvolumen von 520 bis 1750 Litern und kann Anhänger von bis zu zwei Tonnen ziehen.

Produziert wird das erste Modell der Neuen Klasse ab Herbst im neuen Werk im ungarischen Debrecen. Markteinführung ist im Februar. Weitere Modellvarianten werden folgen. Ab Sommer 2026 startet die Auslieferung einer am Produktionsstandort Shenyang gefertigten und speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden in China abgestimmten Version. (aum)







