Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Genesis GV60 mit größerer Batterie

aum – 5. September 2025

Genesis hat mit dem Verkauf des überarbeiten GV60 begonnen. Das Elektromodell hat mit dem Facelift einen größeren 84-kWh-Akku bekommen. In Verbindung mit der verfeinerten Aerodynamik ergeben sich damit künftig Normreichweiten von bis zu 560 Kilometern. Zudem sind alle Modelle mit einem weiterentwickelten System zur Vorkonditionierung der Batterie ausgestattet. Die Preise beginnen bei 53.500 Euro. Es stehen vier Ausstattungslinien und auch Allradantrieb zur Wahl. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Genesis GV60.

Genesis GV60.

Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Genesis GV60.

Genesis GV60.

Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Genesis GV60.

Genesis GV60.

Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Genesis GV60.

Genesis GV60.

Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Genesis GV60.

Genesis GV60.

Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Genesis GV60 mit Gesichtserkennung. Gestartet wird per Fingerabdruck.
Der Genesis GV60 erkennt seinen Besitzer am Gesicht
Genesis GV60.
Praxistest Genesis GV60 Sport Plus AWD: Verspielter Powertyp
Ora Funky im Euro-NCAP-Crashtest.
Euro NCAP: Chinesen auf Augenhöhe
Genesis GV60.
Fahrbericht Genesis GV60: Der Elektro-Athlet
Genesis GV60.
Der Genesis GV60 kann vorbestellt werden

Audio

Autonews vom 03. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren