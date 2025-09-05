Genesis GV60 mit größerer Batterie

Genesis hat mit dem Verkauf des überarbeiten GV60 begonnen. Das Elektromodell hat mit dem Facelift einen größeren 84-kWh-Akku bekommen. In Verbindung mit der verfeinerten Aerodynamik ergeben sich damit künftig Normreichweiten von bis zu 560 Kilometern. Zudem sind alle Modelle mit einem weiterentwickelten System zur Vorkonditionierung der Batterie ausgestattet. Die Preise beginnen bei 53.500 Euro. Es stehen vier Ausstattungslinien und auch Allradantrieb zur Wahl. (aum)