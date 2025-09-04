Mazda plant Fabrik für Batteriemodule

Mazda hat heute mit der Stadt Iwakuni und der Präfektur Yamaguchi eine Vereinbarung über den Bau der „Mazda Motor Corporation Iwakuni Plant” unterzeichnet. Es handelt sich um eine Anlage zur Herstellung von Batteriemodulpaketen für Kraftfahrzüge unter Verwendung zylindrischer Lithiumionen-Batteriezellen, die von Panasonic zugeliefert werden. Die Jahreskapazität beläuft sich auf bis zu zehn Gigawatttstunden.

Der Bau der Fabrik beginnt im November dieses Jahres, die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen. Die Grundstücksfläche beträgt rund 190.000 Quadratmeter. Das Werk in Iwakuni ist Mazdas erste neue Produktionsstätte in Japan seit der Inbetriebnahme des Werks Hofu 2 vor 33 Jahren. (aum)



