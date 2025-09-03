Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mahle geht mit Hochvolt-Komponenten in den Ersatzteilmarkt

aum – 3. September 2025

Mahle wird sich aufgrund weltweit wachsender Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen künftig auch auf dem dem internationalen Ersatzteilmarkt für Hochvolt-Ladetechnologien engagieren. Als erster Anbieter bietet das Unternehmen über den Teilegroßhandel Input-Filter und On-Board-Charger (OBC) in Erstausrüsterqualität für das Aftermarket-Geschäft der Kfz-Werkstätten an. In einem ersten Schritt stehen die Komponenten für Modelle von Renault, Peugeot, Citroën, DS und Opel zur Verfügung.

Input-Filter schützen die Hochvoltbatterie sowie die Leistungs- und Ladeelektronik beim Laden vor Überspannungsspitzen oder unerwünschten Signalen. On-Board-Charger wandeln Wechselstrom (AC) aus dem Stromnetz in Gleichstrom (DC) um, damit dieser in der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs gespeichert werden kann. Die Komponenten unterliegen wie alle anderen Elektrik- und Elektronikbauteile einem Verschleiß durch Alterung, Vibrationen, Eindringen von Feuchtigkeit oder Überhitzung. Daher wird ihre Bedeutung im Ersatzteil- und Servicegeschäft stark wachsen, prognostiziert Mahle. Weitere Leistungselektronik- und Hochvolt-Bauteile sollen im Laufe des kommenden Jahres folgen.

Sein breites Wartungs- und Serviceangebot für E-Fahrzeuge wird Mahle auch auf der IAA Mobility in München präsentieren. (aum)

Weiterführende Links: Mahle-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Input-Filter von Mahle für den Ersatzteilmarkt.

Input-Filter von Mahle für den Ersatzteilmarkt.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

On-Board-Charger von Mahle für den Ersatzteilmarkt.

On-Board-Charger von Mahle für den Ersatzteilmarkt.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

E-Health Charge von Mahle kombiniert die Batteriediagnose und das Laden mit Gleichstrom.
Mahle ist Partner der Elektromobilität
Pedelec-Nabenmotor X30 von Mahle.
Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle
Rick Hendrick (Mitte) mit dem Honda NSX.
Elektroautos: US-Händler spricht Klartext
Elektromotor von Mahle.
Mahle setzt auf die E-Mobilität – vergisst den Verbrenner aber nicht
Mahle kann in seinem Klimawindkanal schnelles Laden von Elektrofahrzeugen unter verschiedenen äußeren Bedingungen testen.
Im Klimawindkanal kann jetzt auch schnell geladen werden

Audio

Autonews vom 03. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren