Mahle geht mit Hochvolt-Komponenten in den Ersatzteilmarkt

Mahle wird sich aufgrund weltweit wachsender Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen künftig auch auf dem dem internationalen Ersatzteilmarkt für Hochvolt-Ladetechnologien engagieren. Als erster Anbieter bietet das Unternehmen über den Teilegroßhandel Input-Filter und On-Board-Charger (OBC) in Erstausrüsterqualität für das Aftermarket-Geschäft der Kfz-Werkstätten an. In einem ersten Schritt stehen die Komponenten für Modelle von Renault, Peugeot, Citroën, DS und Opel zur Verfügung.

Input-Filter schützen die Hochvoltbatterie sowie die Leistungs- und Ladeelektronik beim Laden vor Überspannungsspitzen oder unerwünschten Signalen. On-Board-Charger wandeln Wechselstrom (AC) aus dem Stromnetz in Gleichstrom (DC) um, damit dieser in der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs gespeichert werden kann. Die Komponenten unterliegen wie alle anderen Elektrik- und Elektronikbauteile einem Verschleiß durch Alterung, Vibrationen, Eindringen von Feuchtigkeit oder Überhitzung. Daher wird ihre Bedeutung im Ersatzteil- und Servicegeschäft stark wachsen, prognostiziert Mahle. Weitere Leistungselektronik- und Hochvolt-Bauteile sollen im Laufe des kommenden Jahres folgen.



Sein breites Wartungs- und Serviceangebot für E-Fahrzeuge wird Mahle auch auf der IAA Mobility in München präsentieren. (aum)



