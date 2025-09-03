Leapmotor erfolgreich unterwegs

Für Leapmotor ist der August der bislang erfolgreichste Monat in Deutschland gewesen. Mit knapp 830 Neuzulassungen war das Joint Venture, an dem Stellantis zu 51 Prozent beteiligt ist, die Nummer eins unter den chinesischen Anbietern von Elektroautos. Der kleine T03 war dabei nach Unternehmensangaben in Deutschland das meistverkaufte Elektroauto aus China.

Im BEV-Markt erreichte Leapmotor vergangenen Monat einen Anteil von 1,8 Prozent. Im gesamten Pkw-Markt kam die Marke mit ihren mittlerweile knapp 110 Standorten auf 0,4 Prozent. Neben dem T03 und dem C10 ist nun auch das C-Segment SUV B10 zu Preisen ab knapp 30.000 Euro bestellbar. Auf der IAA Mobility in München wird Leapmotor außerdem in der nächsten Woche als Weltpremiere den kompakten B05 präsentieren. (aum)