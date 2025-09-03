Der Citroën Berlingo mit dem gewissen Extra

Mit dem Berlingo XTR ergänzt Citroën sein Nutzfahrzeug-Portfolio um eine Sonderserie, bei der der robuste Stoßfänger im Pkw-Stil mit integriertem Unterfahrschutz den Lieferwagen optisch aufpeppt und im Arbeitsalltag besser schützt. Eine spezielle „XTR“-Beklebung und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie schwarz glänzende Türgriffe runden den Editionsauftritt ab. Die Sonderserie verfügt zudem über eine vorkonfigurierte Ausstattung inklusive Zehn-Zoll-Infotainmentsystem, Surround View, Komfortsitzen und Zwei-Zonen-Klimaanlage. Der äußere Beifahrersitz ist umklappbar.

Die Ausstattung bietet bei 2500 Euro Aufpreis eine Ersparnis von 1000 Euro. Verfügbar sind zwei Dieselmotorisierungen und die Elektrovariante. Die Nettopreise beginnen bei 25.800 Euro. Erhältlich ist der Berlingo XTR in der Lackierung Eis Weiß sowie in den Metallicfarben Stahl Grau und Libeccio Blau. (aum)



