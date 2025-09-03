Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Citroën Berlingo mit dem gewissen Extra

aum – 3. September 2025

Mit dem Berlingo XTR ergänzt Citroën sein Nutzfahrzeug-Portfolio um eine Sonderserie, bei der der robuste Stoßfänger im Pkw-Stil mit integriertem Unterfahrschutz den Lieferwagen optisch aufpeppt und im Arbeitsalltag besser schützt. Eine spezielle „XTR“-Beklebung und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie schwarz glänzende Türgriffe runden den Editionsauftritt ab. Die Sonderserie verfügt zudem über eine vorkonfigurierte Ausstattung inklusive Zehn-Zoll-Infotainmentsystem, Surround View, Komfortsitzen und Zwei-Zonen-Klimaanlage. Der äußere Beifahrersitz ist umklappbar.

Die Ausstattung bietet bei 2500 Euro Aufpreis eine Ersparnis von 1000 Euro. Verfügbar sind zwei Dieselmotorisierungen und die Elektrovariante. Die Nettopreise beginnen bei 25.800 Euro. Erhältlich ist der Berlingo XTR in der Lackierung Eis Weiß sowie in den Metallicfarben Stahl Grau und Libeccio Blau. (aum)

Weiterführende Links: Citroen

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Citroën Berlingo XTR.

Citroën Berlingo XTR.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Citroën Berlingo XTR.

Citroën Berlingo XTR.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Citroën Berlingo XTR.

Citroën Berlingo XTR.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Citroën Berlingo XTR.

Citroën Berlingo XTR.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Citroën Berlingo XTR.

Citroën Berlingo XTR.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Citroën Berlingo XTR.

Citroën Berlingo XTR.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette.
Der Citroën Berlingo wird zur Kasten-Ente
Peugeot Partner.
Vorstellung Citroen Berlingo und Peugeot Partner: Komfort-Kastenwagen
Citroën Berlingo M und ML (r.).
Vorstellung Citroën Berlingo: Hochdach-Pionier im Doppelformat
Citroen Berlingo Kastenwagen.
Citroen Berlingo Kastenwagen startet bei 14 250 Euro
Citroen Berlingo.
IAA Nutzfahrzeuge 2014: Citroen Berlingo für den Medikamententransport

Audio

Autonews vom 03. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren